Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu hayatı ve biyografisi..

Daha önce Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız'da başrollerde oynayacak. Peki Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? İşte detaylar..

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, oyuncu kadrosu ve konusuyla seyircilerin merak konusu oldu.

8 Nisan itibarıyla televizyon ekranlarında olan diziye dair detaylar hızla araştırılıyor. Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan dizinin başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.

Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, izleyicileri oyunculuk performansıyla etkilemeyi başarıyor. Camdaki Kız Sedat kimdir, Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Peki Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? İşte merak edilenler..

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Sedat karakteri, Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

"Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Sedat ve bu durumdan haberi olmayan Nalan’ın yolları kesişir ve ikili birdenbire kendilerini evlilik arifesinde bulur. Peki, Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir?"

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu, ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı.

İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı.

Feyyaz Şerifoğlu, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı.

2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı. Ajda Pekkan, her zaman kendisine destek olacağına söyledi. Şarkısı bir milyon izlenmeye ulaşınca Ajda Pekkan, Feyyaz Şerifoğlu'nu evine davet etti ve onun için pasta kesti.

2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.

Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.