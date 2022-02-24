Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eski aşkı Yargı'nın yıldızı çıktı! Bir dönem abayı fena yakmış...

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Selen karakteriyle adından söz ettiren Selma Ergeç, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Ergeç'in bir dönem Yargı'nın yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaşıp kaldı.

Selma Ergeç, şimdilerde başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide, Nalan ve Sedat'ın evliliğinin mimarı olan Selen Koroğlu karakterine hayat veren Selma Ergeç, başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Ergeç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ergeç'in özel hayatını mercek altına alanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun bir dönem Yargı dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu.

YARGI'NIN YEKTA'SI UĞUR OLAT İLE AŞK YAŞADI

Selma Ergeç'in bir dönem aşk yaşadığı isim, şimdilerde Yargı dizisinde Yekta karakteriyle izleyici karşısına çıkan Uğur Polat'tan başkası değil...

Selma Ergeç ve Uğur Polat, "Sis ve Gece" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Ergeç, Uğur Polat uğruna eşinden boşandı.

O dönem, sevgilisi Beste Bereket'ten ayrılan ve büyük bir depresyon yaşayan Uğur Polat, mutluluğu Selma Ergeç de buldu.

2 yıl aşk yaşayan ünlü çift, ilişkilerini 2009 yılında bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından farklı isimlerle aşk yaşayan Ergeç ile Polat, 2011 yılında tekrar barıştı.

Barışmalarının şerefine Afrika tatiline çıkan Selma Ergeç ile Uğur Polat, romantizm yerine heyecan dolu günler geçirdi. Ünlü çift, tatil boyunca vahşi doğada gezip safari yaptı ancak fayda etmedi.

CAN ÖZ İLE EVLİ

Selme Ergeç, 2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturdu.

Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in bir de 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında kızı bulunuyor.