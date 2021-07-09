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    Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde.. O bana yürüdü ben koştum!

    Camdaki Kız dizisinde rol alan Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. İlişkisi hakkında konuşan Hamza Yazıcı, ''O bana yürüdü ben koştum!'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 17:59
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    Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde.. O bana yürüdü ben koştum!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı.

    Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

    ''O BANA YÜRÜDÜ, BEN DE KOŞTUM''

    Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim." dedi.

    Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum." ifadelerini kullandı.

    Camdaki Kız ın Tako su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde.. O bana yürüdü ben koştum! #1

    İLGİ ODAĞI OLDU

    Güzelliğiyle dikkat çeken Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

    Camdaki Kız ın Tako su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde.. O bana yürüdü ben koştum! #2

    Şenay Forbes ile Hamza Yazıcı'nın fotoğrafları, akıllara izlenme rekorları kıran ''Game of Thrones'' dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt'i getirdi.

    Camdaki Kız ın Tako su Hamza Yazıcı sevgilisi ile tatilde.. O bana yürüdü ben koştum! #3

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