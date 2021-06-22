Nefret söylemleriyle tanınan gazeteci Can Ataklı, yeni bir tartışma konusu yarattı. Ataklı, "Şart değil Selamun Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum" dedi.

Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında tepki çeken sözler sarfetti. Yanlışlıkla "Selamun Aleyküm" diyen Ataklı, durumu kendince toparlamaya çalıştı.

"Ben demem ama şimdi moda o ya." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ŞART DEĞİL SELAMUN ALEYKÜM DEMEK, ONU SÖYLEYİNCE MÜSLÜMAN OLMUYORUM"

"Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz.Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamun Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

Can Ataklı'dan tepki çeken 'Selamun Aleyküm' açıklaması VİDEO

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"ALLAH'IN SELAMI DEĞİL O AYRICA, ALLAH'LARIN ANLAMINA GELİYOR"

Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.

"İŞTE AĞIZ ALIŞKANLIĞI OLMUŞ"

Yani hep bir yanlış üzerine gidiyoruz. Ama işte bu ağız alışkanlığı olmuş, yanlış yapmayasınız diye. Yanlışı bil devam et ama bil yaptığın yanlışı diye söylüyorum."