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- Can Ayşecik'in minik yıldızı Ecem Kanun'u gören dilini ısırıyor! Güzelliği küçüklükten belliydi...
Can Ayşecik'in minik yıldızı Ecem Kanun'u gören dilini ısırıyor! Güzelliği küçüklükten belliydi...
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 13:34
- Güncelleme : 25.03.2022 - 13:35
1997-2000 yılları arasında Show TV'de yayımlanan "Can Ayşecik" dizisinde Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Kanun, şimdilerde 32 yaşında...
22 Mart 2000 tarihinde yayımlanan 184. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, 3 sezon sürdü.
Can Ayşecik olarak da bilinen dizi "Tin Tin Tini Hanım" şarkısıyla adeta hafızalara kazındı.
7 yaşında ekran macerasına başlayan Ecem Kanun, mavi gözleri ve sempatik tavırlarıyla Ayşecik olarak milyonların kalbinde taht kurdu.
Ecem Kanun, 1994 yılında yer aldığı 'Can Ayşecik' dizisinden sonra oyunculuğu bıraktı.
CAN AYŞECİK KOCA KIZ OLDU
90'lı yılların çocuk yıldızlarından olan Ecem Kanun'un son hali ise ağızları açık bıraktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Ecem Kanun'un mutlu bir evliliği olduğu görüldü.
Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun fotoğraflarına "Güzel olacağı küçüklükten belliydi" yorumları yapıldı.
İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un şimdiki hali...