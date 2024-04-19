Can Ayşecik’in minik yıldızı Ecem Kanun’u şimdi gören tanıyamıyor! İşte, minik yıldız Ecem Kanun’un son hali… 7 yaşındaki halleri ile gönüllere taht kurmayı başaran Can Ayşecik’in minik yıldızını şimdi gören tanıyamıyor. Ayşecik karakterine hayat veren Ecem Kanun bakın şimdi ne halde…

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90’lı yılların sevilen dizileri arasında yer alan Can Ayşecik ile gönüllere taht kurmayı başaran Ecem Kanun’un son halleri gündeme bomba gibi düştü.

Can Ayşecik denildiğinde herkesin gözlerinin önüne ilk gelen bir çift mavi göz oluyor, işte o mavi gözlü bıcır bıcır olan küçük kız büyüdü şimdi güzelliğiyle mest ediyor.

Şimdilerde 33 yaşında genç bir kadın olan Ecem Kanun tıpkı küçüklüğündeki gibi tanıyanları büyülemeye devam ediyor.

7 yaşında gönüllere taht kuran Kanun artık evli ve ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan genç kadın takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

İşte, Ecem Kanun’un şimdiki hali…