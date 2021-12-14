Can Bonomo'nun eski aşkı Öykü Karayel'i aratmamış! O güzeli herkes yakından tanıyor...

Can Bonomo'nun eski aşkı Öykü Karayel'i aratmamış! O güzeli herkes yakından tanıyor...

Öykü Karayel ile evlenen ve ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Can Bonomo, eski aşkıyla gündem oldu. Bonomo'nun eski aşkını gören hayranları şaşırırken, oyuncu olması ise dikkati çekti.

Öykü Karayel ile evlenen ve Roman adında bir oğlu olan Can Bonomo, kariyeri ile gündeme gelen isimlerden.

Ailesi ile ilgili magazin basınında yer almak istemeyen Can Bonomo, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

Öykü Karayel ile olan karelerini sosyal medyadan paylaşan Bonomo, aşkını sık sık dile getiriyor.

Öykü Karayel'e olan aşkı herkes tarafından beğenilen Can Bonomo, bu sefer eski sevgilisi ile gündem oldu.

Can Bonomo'nun eski sevgilisinin oyuncu olması dikkati çekerken, Karayel gibi güzel olduğu görüldü.

CAN BONOMO - BERRAK TÜZÜNATAÇ AŞKI

Can Bonoma ve Berrak Tüzünataç, aşklarını saklamadı ve sık sık objektiflere poz verdi. İlişkileri kısa sürdü ancak hayranları tarafından sevilen bir çift oldular.

Bu aşkın ardından Berrak Tüzünataç kendisini toparlamak için tatile çıktı. Can Bonomo ise yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin ayrılık nedeniyse tam anlamı ile öğrenilemedi.