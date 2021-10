Can Yaman, Diletta Leotta'yı çabuk unuttu! İtalyan güzel Francesca Chillemi'ye tutuldu

Can Yaman, Diletta Leotta'yı çabuk unuttu! İtalyan güzel Francesca Chillemi'ye tutuldu

Diletta Leotta'dan ayrılan Can Yaman, sosyal medyadan rol arkadaşı model ve oyuncu Francesca Chillemi ile çekildikleri kareyi paylaştı. Chillemi'nin Yaman'a attığı bakışlar ''Yeni bir aşk'' dedirtti.

Yeni dizi projesi ''Violet Like the Sea'' için İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldığı İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrılmıştı.

Ayrılığın ardından Can Yaman'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, rol arkadaşı model ve oyuncu Francesca Chillemi ile yakınlaşmaya başladı. İtalyan güzelin Yaman'a attığı bakışlar, ''Yeni bir aşk'' dedirtti.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

"Sandokan" dizisi gelecek yıla ertelenen ancak şimdilerde ''Violet Like the Sea" projesinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Yaman, yeni rol arkadaşı model ve oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte çekildikleri kareyi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

İtalyan güzel Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatli gözlerden kaçmadı.

Yaman ile aynı kareyi paylaşan Francesca Chillemi de paylaşımının altına, ''Yeni maceralara atılmaktan mutluluk duyuyorum.'' notunu düştü.

REKLAM MI?

Bazı kullanıcılar, oyuncunun reklam peşinde olduğunu belirtirken bazıları ise İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumlarında bulundu.

Diletta Leotta ile fotoğraflarını henüz Instagram hesabından kaldırmayan Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da yer aldı.

İZDİHAM YAŞANDI

Öte yandan Can Yaman'ın çekimler için gittiği Palermo'daki otelinin önünde izdiham yaşandı.

Hayranları, oyuncuyu görebilmek için otel kapısına toplanırken yakışıklı oyuncu da odasının balkonundan çıkarak sevenlerini selamladı.