Can Yaman hayranlarına müjde: O dizide başrol oynayacak!

Türkiye dışında da oldukça tanınan ve sevilen oyuncu Can Yaman, yeni bir diziyle ekranlarda olacak. 27 Eylül tarihinde sete çıkacak olan oyuncunun, yeni dizisi ise duyanları şaşırttı.

Türkiye dışında özellikle İtalya'da tanınan ve sevilen Can Yaman, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu.

Şu sıralar yurt dışında olan oyuncunun yeni bir dizide başrol oynayacağı ve 27 Eylül'den itibaren sete çıkacağı belirtildi.

Dizisi için tarzını değiştiren ve yeni tarzı ile dikkati çeken Yaman'ın hangi dizide başrol oynayacağı ise merak konusu oldu.

Yaman'ın hayranları, "Can Yaman hangi dizide başrol oynayacak, ne zaman yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Can Yaman hangi dizide başrol oynayacak, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

CAN YAMAN YENİ DİZİSİ İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman Sandokan dizisinin çekimleri öncesi Canale 5'te yayınlanacak olan Viola Come Il Mare dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncuya başrolde, Francesca Chillemi eşlik ediyor.

Çekimleri başlayan dizide Can Yaman, Ferancesco Demir adlı polise hayat verecek. Kısa sahnelerinin çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, 27 Eylül'den itibaren yoğun bir tempoyla sete çıkacak.

12 BÖLÜMLÜK DİZİ

Polisiye dizinin ocak sonuna kadar çekimlerinin tamamlanması planlanıyor. Can Yaman daha sonra Sandokan dizisinin setine başlayacak. Yakışıklı oyuncu yeni imajıyla ise dikkati çekti.