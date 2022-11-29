Can Yaman'ın ex aşkı Diletta Leotta gönlünü kaleci Loris Karius'a kaptırdı! Aşk pozlarını yayınladı

Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Loris Karius'a kaptırdı.

Güzelliği, fiziği, kariyeri ve pozlarıyla dünyanın dikkatini çeken İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.

Türkiye'de de adından söz ettiren kısa süre sonra ayrıldı.

Hem Türkiye'de hem kendi ülkesinde magazin figürü haline gelen Diletta, yine aşk hayatıyla gündemde.

Diletta Leotta-Loris Karius aşkı

Uzun zamandır birlikte anılan ikiliden aşk pozu geldi.

Bekarlığa veda eden Diletta Leotta, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birliktelik yaşıyor.

Ünlü spiker, sevgilisi Loris Karius ile çekildiği kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Instagram'da 8,1 milyon takipçi kitlesine sahip ünlü televizyoncu, futbolcu sevgilisiyle beğeni topladı.