Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta takipçilerini mest etti! Mini şortuyla 'Ev gibisi yok' pozu...

Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta yürek hoplattı. Leotta'nın mini şortlu ev pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliği, fiziği, kariyeri ve pozlarıyla dünyanın dikkatini çeken İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.

Türkiye'de de adından söz ettiren kısa süre sonra çiftten ayrılık haberi geldi.

Can Yaman ile yollarını ayıran güzel spiker,“İlk görüşte aşktı, çabuk biten bir peri masalıydı" ifadesini kullanmıştı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Diletta Leotta, bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.

Leotta, fotoğrafını "Ev gibisi yok" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.