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- Can Yaman'ın kasları ortalığı karıştırdı!
Can Yaman'ın kasları ortalığı karıştırdı!
- 18.07.2022 - 15:58
Türkiye'de yaptığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran başarılı oyuncu Can Yaman, sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmiyor.
Erkenci Kuş dizisiyle parlayan oyuncu Can Yaman, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık güdem oluyor.
Geçtiğimiz yıl spiker Diletta Leotta'yla evlilik planları yaparken sürpriz şekilde ayrılan Yaman, yepyeni bir aşka yelken açtı.
Yakışıklı oyuncu, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.
Son olarak kaslı vüdunu sergilediği pozunu Instagram hesabından paylaşan Can Yaman, takipçilerinin ilgi odağı oldu.
Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
İŞTE O POZ...