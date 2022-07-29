Can Yaman'ın sarışın aşkı ortaya çıktı! Görenler büyülendi...

Hayatına İtalya'da devam eden Can Yaman, yeni bir aşka yelken açtı. Yaman, gönlünü ünlü oyuncu Francesca Del Fa'ya kaptırdı.

Türkiye'de yaptığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran başarılı oyuncu Can Yaman, sosyal medyanın gündeminden düşmek bilmiyor.

Erkenci Kuş dizisiyle parlayan oyuncu Can Yaman, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz yıl spiker Diletta Leotta'yla evlilik planları yaparken sürpriz şekilde ayrılan Yaman, yepyeni bir aşka yelken açmıştı.

Yakışıklı oyuncu, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırmıştı.

Can Yaman'ın yeni İtalyan aşkı

Türkiye'deki şöhretini İtalya'ya taşıyan oyuncu Can Yaman, yine özel hayatıyla gündem oldu.

Yakışıklı oyuncu, şimdi de başka bir İtalyan güzelle yakalandı.

Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Can Yaman, İtalyan basınına göre; burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile samimi anlar yaşadı.

Bu bilginin ardından Can Yaman'ın Francesca Del Fa ile aşk yaşadığı öğrenildi.