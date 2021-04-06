Şu sıralar Menajerimi Ara adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder'in meme kanseri olduğu ve yakın zamanda kemoterapiye başlayacağı öğrenildi. Peki, Canan Ergüder kimdir, eşi kim?

Star TV'de yayımlanan Menajerimi Ara adlı dizide Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncunun başrolünü oynadığı diziden de affını isteyerek ayrıldığı öğrenildi.

Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.

Peki, Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kaç yaşında, evli mi, hastalığı nedir? İşte, Canan Ergüder hakkında bilgiler..

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlamış ve daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etmiştir.

Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katılan Canan Ergüder; Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip olmuştur.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçilmiştir.

2007 International Hoboken Film Festival'inde 'Shooting Johnson Roebling' adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy karakteri için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Oynamış olduğu bazı oyunlar 'Graceland', 'Rattlesnake', 'Twelfth Night', 'Love's Labor's Lost', 'Three Sisters' ve 'Arcadia' dır.

2007 yılında Türkiye' de 'Bıçak Sırtı' dizisiyle televizyon sektörüne adım atan başarılı oyuncu, akabinde 'Binbir Gece' ve 'Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi' dizileriyle devam etmiştir.

2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde 'Bayrak' adlı oyunda canlandırdığı kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçilmiş ve 2010 yılından bu yana 'Will', 'Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm', 'The Water Diviner' ve 'Tight Dress' adlı filmlerde rol almıştır.

Son olarak, 2014-2016 yılları arasında 'Güllerin Savaşı' dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy göstermiştir.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızı olan Canan Ergüder, 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Çiftin Demir isminde bir çocukları vardır.