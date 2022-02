Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Kanserden sonra Oğlum dizisi ile dönüyor!

Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile geri dönmeye hazırlanan ve uzun bir süre kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında?

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum için artık sayılı saatler kaldı.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde; Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

Canan Ergüder'in Menajerimi Ara dizisi çekimlerinde kansere yakalanması ve uzun süren tedavi sonrası geri dönüşü herkesi sevindirdi.

Meme kanseri ile olan mücadelesini sık sık ve oldukça duygusal sözlerle dile getiren Ergüder, Oğlum dizisinde hasrete son verecek.

Ergüder'in Oğlum dizisinde yer alacak olmasının ardından, "Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündem oldu.

Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 İstanbul'da doğan Canan Ergüder, tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.

Bunu dışında da LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanan oyuncu, Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalıştı.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi.

2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Oynamış olduğu bazı oyunlar arasında; Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia yer alır.

2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergüder; Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizilerinde boy gösterdi.

2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlendi ve çiftin Demir isminde bir çocukları dünyaya geldi.

Son olarak 25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırmıştı.