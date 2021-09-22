Canan Ergüder'in canlandırdığı 'Sadan Hanım' kimdir? Sadan Ünüvar'ın hayatı

Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece'nin başrolünde oynadığı, "Sadan Hanım" 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde sinemalarda vizyona giriyor. Peki hikayesiyle hüzne boğan Sadan Ünüvar aslında kimdir?

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen, yönetmenliğini Göksel Gülensoy'un yaptığı "Sadan Hanım" filmi, ömrünün son yıllarını alzheimer ile geçiren Sadan Ünüvar'ın hayatını anlatıyor.

Yönetmen Gülensoy, çekimine 2014'te başladığı filmde Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak isim için onlarca oyuncu fotoğrafını tararken Canan Ergüder'in benzerliğini fark etti.

Hemen Canan Ergüder'in peşine düşen Gülensoy, menajeri aracılığıyla ulaştığı oyuncuyu projeye ikna etti.

Canan Ergüder, alzheimer gibi yaygın ve sinsi ilerleyen hastalığa dikkat çeken, sosyal yönü kuvvetli projeyi kabul ettikten sonra o zaman hayatta olan Sadan Ünüvar'ı da evinde ziyaret edip tanışarak sohbet etti.

Gerçek bir Alzheimer hastası üzerinden çekilmiş ilk belgesel film özelliğini taşıyan yapım, Dünya Alzheimer Günü'nde vizyona girdi. Peki Sadan Hanım kimdir? İşte Sadan Ünüvar'ın merak edilen hayatı...

SADAN HANIM (ÜNÜVAR) KİMDİR?

6 Eylül 1927’de İstanbul’da doğmuş. Babası Sururi Bey, annesi Nazmiye Hanım olup, dört kız kardeşin en küçüğüdür. 1934 yılındaki soyadı kanunu kabulü ve yürürlüğe girişinden sonra aile ‘Akbay’ soyadını almıştır.

Çocukluğu Çengelköy, gençliği Kadıköy Siftah sokaktaki iki katlı, cumbalı ahşap evlerinde geçmiştir.

İlkokulu Gazi Mustafa Kemal Paşa İlk ve Ortaokulunda okuduktan sonra Kadıköy Kız Enstitüsü Nakış bölümünden mezun olmuştur. Bu dönem içerisinde kendisine çok benzeyen ve iki yaş büyüğü olan ablası Nazan Hanım ile birlikte özel olarak keman dersleri almış, ablası birinci kemana, kendisi ikinci kemana kadar yükselerek, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde konserler vermişlerdir.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

1951 yılında Ali Ziyaeddin Ünüvar ile hayatını birleştirmiş, bu evlilikten bir oğlu, bir kızı olmuştur. 1953 yılında ilk çocukları Merih dünyaya gelmiştir. Bu yıllar sürecinde Moda’da eşinin ablasına ait, daha sonra Moda’nın adı geçen Huzur Pansiyonu olarak bilinen evin 3.katında oturmuşlar, daha sonra eşinin görev yaptığı bölge olan Heybeliada’ya yerleşmişlerdir.

1962 yılında kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra eşinin Deniz Ataşeliği görevi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C.’de 2.5 yıl kadar kalmışlar, görev tamamlandığında tekrar Heybeliada’ya dönmüşlerdir.

2001 yılında yakalandığı Colon-CA hastalığını, geçirdiği başarılı ameliyat ve yan tedavilerle atlatmış ve hayata bağlılığını kuvvetlendirmiştir.

MODA'DA VEFAT ETTİ

2010 yılında eşini kaybettikten sonra Moda’daki evinde kızı ile yaşamına devam etmiş olan Sadan Hanım, 2012 yılında geçirdiği İskemik Kolit hastalığına bağlı ameliyattan sonra, sağlık mücadelelerine devam etmiş, yalnızlığını yaşantısının sonu olan 24 Ağustos 2018 tarihine dek Moda’daki evinde kızı ve damadı ile paylaşmıştır.