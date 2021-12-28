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- Canan Ergüder'li Oğlum dizisine bomba transfer! Kadın'ın yıldız ismi geliyor...
Canan Ergüder'li Oğlum dizisine bomba transfer! Kadın'ın yıldız ismi geliyor...
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 21:01
Show TV'de ekrana gelmesi planlanan Oğlum dizisinin kadrosu büyük oranda oluşmaya başladı.
Canan Ergüder, Songül Öden ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi; dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikayesini ekrana getirecek.
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in ekranlara döneceği dizide, kadro genişlemeye devam ediyor.
Uzun bir süre sonra Canan Ergüder gibi ekranlara geri dönmek için sabırsızlanan Songül Öden'in partneri ise belli oldu.
Dizide Öden'in partnerinin Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile birlikte oynayan yıldız bir isim canlandıracak.
KADIN DİZİSİNDEN TRANSFER
Oğlum dizisinde Songül Öden'in hayat vereceği Zeynep'in eşini kimin oynayacağı belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öden'in eşini Kadın dizisinde yer alan Feyyaz Duman canlandıracak. Duman son olarak Baraj dizisinde yer almıştı.
Ahmet Katıksız’ın imza attığı diziyi, Gökçen Usta yönetmeye hazırlanıyor.