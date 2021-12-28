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Canan Ergüder'li Oğlum dizisine bomba transfer! Kadın'ın yıldız ismi geliyor...

Canan Ergüder'li Oğlum dizisine bomba transfer! Kadın'ın yıldız ismi geliyor...

Yakında ekrana gelecek olan Oğlum dizisinde Songül Öden'in partneri belli oldu. Kubilay Aka ve Canan Ergüder isimlerin yer aldığı diziye, Kadın'da başrol oynayan bir oyuncu dahil oldu.