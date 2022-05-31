Canan Karatay'ın gençlik fotoğraflarını görenler şoke oldu! 57 yıl önceki hali 'Vay be' dedirtti

Ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Geliştirdiği ''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor.

Her fırsatta obezitenin zararları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlıklı beslenme önerileriyle değil farklı bir konuyla gündeme geldi.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Karatay'ın yıllar önceki hali, görenleri oldukça şaşırttı.

Canan Karatay'ın gençliği

Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katılmış ve bu programda Karatay'ın gençlik fotoğrafları yayınlanmıştı.

79 yaşındaki Canan Karatay'ın 57 yıl önceki halleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğrafın çekildiği yıllarda 22 yaşında olduğunu söyleyen Karatay’ın gençlik haline birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Karatay'ın bakışlarına atıfta bulunarak, ''Hiç değişmemiş, o zaman da aynıymış'' yorumunu yaptı.

Bazıları ise zamanın ünlü profesöre acımasız davrandığını belirten yorumlarda bulundu.