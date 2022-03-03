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    Candaş Tolga Işık'ın yeni kanalı belli oldu

    Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programı, TV100'e transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:39
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    Candaş Tolga Işık'ın yeni kanalı belli oldu

    Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında olan ve konuklarıyla gündem yaratan Az Önce Konuştum, bundan sonra tv100 ekranlarında olacak.

    AYNI İÇERİK VE SUNUMLA DEVAM EDECEK

    Kısa bir süre öncesine kadar Haber Global TV'de ekranlara gelen ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programı, tv100'e transfer oldu.

    Medyatava’nın haberine göre Candaş Tolga, bundan sonra programını tv100 ekranlarında sevenleriyle buluşturacak.

    YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

    Az Önce Konuştum’u aynı içerik ve sunumla hazırlayacaklarını ifade eden Candaş Tolga Işık, programın hangi gün yayınlanacağı konusunda ise henüz bir tarihin olmadığını belirtti.

    Candaş Tolga Işık ın yeni kanalı belli oldu #1


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