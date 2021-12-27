Caner Erdeniz kimdir, kiminle evli? Basketbolcu Caner Erdeniz Masterchef'te...

MasterChef'in yeni bölüm konuğu olan basketbolcu Caner Erdeniz hakkındaki bilgiler seyircilerin merak konusu oldu. Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, eşi kim? İşte detaylar...

MasterChef yebi bölümünde son kaptanlık mücadelesi verilirken, basketbolcular da programa konuk oldu.

Galatasaray forması giyen basketbolcu Caner Erdeniz özel hayatı ve profesyonel yaşantısıyla takipçileri tarafından merak ediliyor.

Oyuncu Müge Boz ile evli olan ve bu evliliklen bir çocukları olan çiftin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar da büyük beğeni topluyor.

Peki Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Caner Erdeniz hakkında bilgiler...

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987'de İzmir'de doğmuştur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen başarılı basketbolcu 2,00 m boyunda ve kısa forvet pozisyonunda görev alıyor.

Caner Erdeniz aynı zamanda eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı.

Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.

CANER ERDENİZ'İN EŞİ

Gözlerden uzak bir yaşam süren Caner Erdeniz, 2019 mayıs ayında nişanlandığı Müge Boz ile 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi.

Çiftin Vina ismini verdikleri kızlarını 24 Kasım’da kucağına aldı.