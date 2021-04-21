Caner Taslaman kimdir? Prof. Dr. Caner Taslaman'ın biyografisi

Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınan Caner Taslaman, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki, Caner Taslaman kimdir?

Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar Caner Taslaman, hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayan Caner Taslaman'ın hayatı hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor.

Adnan Oktar ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Caner Taslaman kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorulara yanı aranıyor.

Peki, Caner Taslaman kimdir? İşte, Caner Taslaman'ın hayatı ve biyografisi...

CANER TASLAMAN KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirmiştir. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilenen Taslaman, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilenmiş ve Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazanmıştır.

Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent olan Taslaman, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini almıştır.

Ayrıca ikinci doktorasını ''Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam'' çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. İlk olarak Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yapmıştır.

Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulunan Taslaman, son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu, modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur.

Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

CANER TASLAMAN'IN KİTAPLARI