Bugün ilk bölümüyle TV8 izleyicisiyle buluşacak olan Canım Annem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen yarışma programlarının yanı sıra Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle reyting listelerindeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Diziler konusunda oldukça seçici olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, yepyeni bir diziyi izleyicisiyle buluşturuyor.

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli ile Ece Tahtalıoğlu'nun oturduğu, yapımcılığını ise Stellar Yapım'ın üstlendiği Canım Annem adlı günlük dizi, 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yayın hayatına başlıyor.

Başrollerinde Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Demirel'in yer aldığı Canım Annem dizisi, Zeynep isimli küçük bir kızın, bir kazada ansızın annesini kaybetmesi ile başlayan hikayesini ekranlara taşıyor.

İzleyiciler ise Canım Annem dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

CANIM ANNEM KONUSU

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

CANIM ANNEM DİZİSİNİN OYUNCULARI

Bir aşk ve aile dramını konu edinen ve hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Canım Annem dizisinin oyuncu kadrosunda; Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş, Faruk Pakiş, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Kayra Zabçı, Emin Önal, Funda Eskioğlu, Jülide Güven, Yavuz Pekdiker, Belma Mamati, Cansın Mısırlı ve Gece Işık Demiral yer alıyor.