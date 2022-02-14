Canım Annem dizisinin Cemre'si Selin Sezgin kimdir, kaç yaşında? Seliz Sezgin'in biyografisi...

Günlük olarak TV8'de yayınlanan dizi Canım Annem, seyircilerin beğenisine sunuldu. Dizide "Cemre" karakterine hayat veren oyuncu Selin Sezgin kimdir, kaç yaşında hangi dizide oynadı merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanacak günlük dizi ‘Canım Annem’ 14 Şubat Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı dizinin kadrosunda Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş, Faruk Pakiş, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar gibi isimler yer alıyor.

Canım Annem’in başrol oyuncularından Selin Sezgin, "Cemre" karakterini oynuyor.

Senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini söyleyen Selin Sezgin, “İlk defa ikiz kardeşi canlandırıyorum. Güçlü ve naif kadınlarım var bu projede. Aynılar ama aslında tamamen farklılar. Okuduğum anda beni bir hayli heyecanlandırdı. Oyun içinde oyun var diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Seyircilerin merak konusu olan Selin Sezgin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı araştırılıyor.

İşte Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin hakkında bilgiler...

SELİN SEZGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selin Sezgin, 20 Haziran 1990 İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam

Tasarımı bölümünde eğitim gören Selin Sezgin, Ümit Çırak'tan oyunculuk Eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Zeytinyağlı Yiyemem Aman adlı film ile yaşayan Selin Sezgin, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Melek karakteri ile tanınmıştır.

Sezgin şimdilerde TV8'in günlük dizisi Canım Annem'de rol alıyor.