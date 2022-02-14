Euro
15.39
0.37%
Dolar
13.60
0.73%
Altın
815.32
0.89%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
583.072
1.14%
BTXN Coin
37.84
1.42%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C

    Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin ile Can Yaman'nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem...

    TV8'in yeni günlük dizisi Canım Annem'de Cemre karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Selin Sezgin'in Can Yaman ile olan bağı, eskiye dayanıyor. İkili, Bay Yanlış dizisinde birlikte rol aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin ile Can Yaman'nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem...

    Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında olan Selin Sezgin, Kanal 7'deki Elif dizisinin ardından ekranlara döndü.

    TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Canım Annem dizisinde "Cemre" karakterine hayat veren yetenekli ve güzel isim hakkındaki bilgiler de yeniden merak konusu oldu.

    31 yaşındaki Sezgin, kariyeri boyunca dizi ve filmlerde yer aldı. Yer aldığı yapımlara bakıldığında ise Can Yaman ile olan ortak noktası dikkatleri çekti.

    BAY YANLIŞ DİZİSİNDE ROL ALDILAR

    Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisinin başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman paylaşmıştu.

    Bay Yanlış dizisine sonradan katılan bir diğer isim Selin Sezgin olmuştu.

    Güzel oyuncu dizide Soner karakterinin nişanlısı olarak boy gösterdi.

    Dizide Soner ile anlaşamayan Selin Sezgin, Soner’in kendini terk etmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süre dizide bulunan Sezgin, bu terk etmenin ardından diziden de ayrılmıştı.
    Canım Annem in Cemre si Selin Sezgin ile Can Yaman nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem... #1

    Canım Annem in Cemre si Selin Sezgin ile Can Yaman nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem... #2

    Canım Annem in Cemre si Selin Sezgin ile Can Yaman nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem... #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı
    3. Sayfa

    Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı

    Görüş Bildir