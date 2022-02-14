Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin ile Can Yaman'nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem...

Canım Annem'in Cemre'si Selin Sezgin ile Can Yaman'nın şaşırtan ortak noktası! Bir dönem...

TV8'in yeni günlük dizisi Canım Annem'de Cemre karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Selin Sezgin'in Can Yaman ile olan bağı, eskiye dayanıyor. İkili, Bay Yanlış dizisinde birlikte rol aldı.

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında olan Selin Sezgin, Kanal 7'deki Elif dizisinin ardından ekranlara döndü.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Canım Annem dizisinde "Cemre" karakterine hayat veren yetenekli ve güzel isim hakkındaki bilgiler de yeniden merak konusu oldu.

31 yaşındaki Sezgin, kariyeri boyunca dizi ve filmlerde yer aldı. Yer aldığı yapımlara bakıldığında ise Can Yaman ile olan ortak noktası dikkatleri çekti.

BAY YANLIŞ DİZİSİNDE ROL ALDILAR

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış dizisinin başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman paylaşmıştu.

Bay Yanlış dizisine sonradan katılan bir diğer isim Selin Sezgin olmuştu.

Güzel oyuncu dizide Soner karakterinin nişanlısı olarak boy gösterdi.

Dizide Soner ile anlaşamayan Selin Sezgin, Soner’in kendini terk etmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süre dizide bulunan Sezgin, bu terk etmenin ardından diziden de ayrılmıştı.

