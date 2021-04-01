CanKan Malik Ayhan kimdir? Malik Ayhan kaç yaşında, nereli? Malik Ayhan hakkında bilgiler..

'Yaranamadım' şarkısıyla çıkış yapan CanKan grubunun üyesi Malik Ayhan, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Malik Ayhan'ın hayatını merak ediyor.

Unutulmaz müzik grupları arasında yer alan CanKan, Fatih Altıntaş ve Malik Ayhan'dan oluşuyor.

Özellikle 'Yar Yar' ve 'Yaranamadım' adlı şarkıları ile ciddi bir çıkış yakalayan CanKan grubunun üyesi Malik Ayhan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, Malik Ayhan'ın hayatı hakkında bilgi öğrenmek için araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, 2000’li yıllara damgasını vuran CanKan grubunun üyesi Malik Ayhan kimdir? Malik Ayhan kaç yaşında, nereli? İşte, Malik Ayhan hakkında bilgiler..

CANKAN GRUBU ÜYESİ MALİK AYHAN KİMDİR?

19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen CanKan grubunun üyesi Ayhan Malik, aslen Konyalı'dır. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamamıştır.

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla bir araya gelen Fatih Altıntaş ve Ayhan Malik, birlikte müzik piyasasına katılma kararı alarak “CanKan” adını verdikleri grubu kurmuşlardır.

İlk olarak 2005 yılında “İbret Olsun” albümünü çıkaran grup, albümdeki “Yar Yar” parçasıyla büyük bir çıkış yakalamıştır.

2007 yılında “Cayır Cayır” albümünü piyasaya süren grup, albümdeki “Yaranamadım” şarkısıyla büyük bir yükseliş yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştır.

2008 yılından sonra aralarında tartışmalar olduğu iddia edilen CanKan grubu, yollarını ayırma kararı almıştır.

CANKAN GRUBU FATİH ALTINTAŞ KİMDİR?

26 Kasım 1976 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Fatih Altıntaş, aslen Elazığ’lıdır ve eğitim hayatını Almanya’da tamamlamıştır.

Fatih Abb olarak da bilinen Fatih Altıntaş, üniversiteden sonra Türkiye’ye yerleşmiştir. Noter tarafından onaylanmış olan 7000 adet bestesi bulunmaktadır.

CanKan grubu müzik dünyasındaki varlığını Fatih Abb tarafından sürdürmeye devam etmiştir. Uzun bir süre müziğe ara veren Fatih Abb, 2016 yılında “Ölümsüz Aşk” albümüyle yeniden dinleyicisiyle buluşmuştur.

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