'Canlı yayına alkollü çıktı' denildi! Bülent Ersoy'dan o iddialara yanıt gecikmedi

Star TV'nin yeni programı Benzemez Kimse Bize, yayın hayatına başladı. Ancak programın sunucusu Bülent Ersoy'un cümleleri toparlayamaması ve hareketleri sarhoş iddialarını beraberinde getirdi.

Sunuculuğunu Türk Halk Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği ''Benzemez Kimse Bize'' adlı eğlence ve müzik programı, ilk bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

Yıldız Tilbe'nin konuk olarak katıldığı canlı yayın, çok ilginç anlara sahne oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un cümleleri toparlayamaması ve hareketleri, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayında yaşananların ardından sosyal medya kullanıcıları, Twittter hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Programdaki tavırları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulan konular listesine ilk sıradan giriş yapan Bülent Ersoy'un sunucusu olduğu Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı iddia edildi.

SARHOŞ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kullanıcılar, Diva hakkında, ''Sarhoş'' yorumlarında bulunurken programın diğer sunucusu Mustafa Keser'in ise Bülent Ersoy'un hareketlerini toparlamaya çalıştığı iddia edildi.

Bülent Ersoy'un açılış konuşmasına sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:

''Bülent Ersoy ya sarhoş ya da başka bir sıkıntısı var. Konuşamıyor ve ağzı kayıyor. Bir garip halde.''

''Program inanılmaz. Her an harika bir aksiyon yaşanacak gibi. Bülent Ersoy 3500 promil, Yıldız Tilbe zaten bulutlarda. Garibim Mustafa Keser yarın yoğun bakıma alınır.''

''Bülent Ersoy'un kafası güzel. Yıldız hiç ayık değil zaten. Bu hikayede yanan Mustafa Keser oldu. Adamcağız ne yapacağını şaşırdı.''

''Canlı yayına narkotik şube helikopterle falan girse kimse şaşırmaz şu an. Öyle bir ortam çünkü...''





''OLSA SÖYLERİM''

Bülent Ersoy, sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Alkollü olduğu iddialarını reddeden Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Twitter'da bir şeyler yazmışlar. 'Son derece içkili' demişler. Ağzıma bir yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Hiç de çekinmem ama bir yudum bir şey içmedim. Sadece heyecan bu. İlk mektep talebesi gibi sizlerden korkum heyecanım oldu. 'Acaba nasıl bulacaklar, beğendirebilecek miyim?' Bunun heyecanı içindeyim. İnsanların görüşlerine çok saygı duyuyorum. Onların sayelerinde buralara geldik.''





MUSTAFA KESER VE YILDIZ TİLBE DESTEK VERDİ

Ersoy'un açıklamalarının ardından programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un alkollü olmadığını ifade etti.

Yıldız Tilbe, ''Çok heyecanlı olduğunu biliyoruz. Heyecandan olduğunu biliyoruz.'' diyerek Diva'yı destekledi.