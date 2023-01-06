Canlı yayına tatlı konuk süprizi

TV'de gerçekleşen canlı yayında hararetli konuşmalarının ortasında evinden bağlanan konuğun bulunduğu odanın kapısı aralandı ve içeriye konuğun annesi girince hoş anlar yaşandı.

Evden çalışırken canlı yayına katılmanın getirdiği hoş kazalara bir örnek de Türkiye'den eklendi.

Halk TV'de İpek Özbey mederatörlüğünde gerçekleşen "Sansürsüz" programında beş farklı konuk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi tartışılırken; söz sırası kendisine gelen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel'in bulunduğu odanın kapısı aniden açıldı.

Yaşlı bir kadın Uzgel'in yanına kadar gelerek bilgisayarın ekranına baktı.

Canlı yayın kazası kalpleri yumuşattı

Uzgel'in canlı yayına bağlandığı ortamın kapısını açarak yanına gelen annesiydi.

Yaşlı kadın, oğlunun ne yaptığını öğrenmek istemişti.

Konuşma sırası kendisinde olan Uzgel'in bir yandan annesine durumu izah edip, bir yandan da programı aksatmamaya çalışırken gösterdiği çaba ekranlara yansıdı.

TV'de sevimli canlı yayın kazası- VİDEO

Aralarında geçen konuşma ekrana yansıdı:

İlhan Uzgel: Türkiye ve Amerika arasındaki...

Annesi: İnternetten mi?

İlhan Uzgel: Anneciğim bir dakika... Televizyon yayını...

Annesi: Sen mi?

İlhan Uzgel: Evet, evet.

Programa katılanların anlayışı

Uzgel, devamında annesinin yaşı nedeniyle evden bağlanmayı algılayamadığını belirtti. Programın mederatörü Özbey ve diğer katılımcıların durumu anlayışla ve gülümseyerek karşılamaları ekranlardan sıcak bir havanın esmesini sağladı.

Programın moderatörü anneye selamlarını iletti

Özbey, durumu görmezden gelmek yerine, Türk toplumunda annelerin her türlü konunun üzerinde olduğunu belirtircesine "Çok tatlı..." diyerek, selamlarını iletmesi programa damgasını vurdu.