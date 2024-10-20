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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, yarın bulunduğu cezaevinde ziyaret edecek.

Siyasette devam eden hareketli süreç, televizyon ekranlarında da tartışılıyor..

Konu son olarak tv100'de Başak Şengül moderatörlüğünde gerçekleşen "Doğru Yorum" programında ele alındı..

Konuklardan DEM Partili Altan Tan ile CHP'li Turan Aydoğan arasında ise tartışma yaşandı.

CANLI YAYINDA CHP KAVGASI

Altan Tan'ın CHP'ye yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösteren Aydoğan'ın "Siz niye CHP'ye sardınız" demesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Tan, "Ya takılırım MHP'ye de takılırım, takılmayayım mı?" diye bağırdı.

İkili arasında yaşanan diyalog şu şekilde;

"CHP'YE ÖZEL ÖN YARGINIZ VAR"

Turan Aydoğan: Sizi bunun için mi çağırdılar buraya? İktidarı kayırın CHP'ye saldırın diye mi geldiniz? Siz kimseye hesap soramazsınız?

Altan Tan: Niye?

Turan Aydoğan: Çünkü siz ön yargılısınız.

Altan Tan: Böyle külhanbeyi bir yere gidemezsiniz, bakın bir daha böyle külhanbeyi üslubuyla konuşursanız başka türlü cevap veririm.

Turan Aydoğan: Siz külhanbeyisiniz. CHP'ye özel ön yargınız var. Siz hiçbir şeyi çözemezsiniz.

"SAYGILI VE DİKKATLİ OL, HADDİNE DEĞİL"

Altan Tan: Saygılı ol ve dikkatli ol. Haddine değil, kendine gel.

Turan Aydoğan: Sen kendine gel.

Altan Tan: Ya arkadaş CHP'yi eleştirmeyecek miyiz?

Turan Aydoğan: Eleştir ama haddini bil. Hesap vereceklermiş neyin hesabını vereceğiz biz.

"DIŞARI ÇIKIP BİRBİRİMİZİ Mİ DÖVELİM KÜLHANBEYİ"

Altan Tan: Ya sen ne istiyorsun, dışarı mı çıkalım birbirimizi dövelim. külhanbeyi.. Külhanbeylik de yapamazsın, o yürek yok.

Turan Aydoğan: Külhanbeyi sensin.

Altan Tan: Adama bak, tavra bak ya..

Turan Aydoğan: Ya ne anlatıyorsun sen ya.. Biz demokrasi mücadelesi vermişiz.

Altan Tan: Hangi demokrasi. Demokrasiyi katlettiniz be.