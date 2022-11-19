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    Canlı yayında asgari ücret tartışması

    Canlı yayında asgari ücret tartışması

    Canlı yayında asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyen CHP'li Gülay Yedekci'ye Onur Erim'den sert tepki geldi. Erim "Yalan söylemeyin, İstanbul'da asgari ücret alan kimse yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 23:22
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    Milyonlarca işçinin asgari ücretinin ne kadar olacağı aralık ayında belli olacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 7, 8 ve 9 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücretin ne kadar olacağına karar verecek.

    Yetkililer tarafından, çalışanların enflasyona ezdirilmeyecek bir asgari ücret belirlemesi beklenirken, tartışmalar ise şimdiden başladı..

    Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li vekil Gülay Yedekci ile Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

    "İstanbul'da asgari ücret alan kimse yok"

    "4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekci'ye Onur Erim tepki gösterdi.

    "Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diyen Erim'e Yedekci, şu yanıtı verdi:

    "Dalga mı geçiyorsunuz"

    "Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?"

    Canlı yayında asgari ücret tartışması VİDEO

    "Ekonomik problem var, insanların alım gücü düştü evet"

    Bunun üzerine Onur Erim, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan.

    Canlı yayında asgari ücret tartışması #1

    "Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz"

    Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet..

    Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."

    Canlı yayında asgari ücret tartışması #2


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