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    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti

    25 yaşındaki anne, eşinin öz evlatlarını öldürmekle tehdit etmesi üzerine Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı, izlediği dehşet görüntüler sonrası çılgına döndü.
    • 01.12.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:41
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    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti

    ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, her geçen gün bir yeni olay gündeme geliyor.

    Programa katılan 25 yaşındaki talihsiz anne Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 8, 6, ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdığını anlattı.

    Bunun yanı sıra Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söyledi.

    Baba iddiaları reddetti

    Çocuğuna şiddet uygulanan anları canlı yayında izleten anne yardım istedi.

    Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Cumali Örücü, görüntülere rağmen iddiaları reddetti.

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti VİDEO

    "Oğlum altına işedi"

    Derya Örücü, eşinin 6 yaşındaki çocuğunu ahıra kitlediğini söyleyip "Oğlum altına işedi." ifadelerini kullandı.

    "Seni öldüreceğim"

    Cumali Örücü görüntülerde, oğluna "Seni öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #1

    "Sahile götürüp boğacağım"

    Eşiyle boşanmak istemeyen Cumali Örücü, görüntülü konuşma esnasında 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı videoyu annesine gösterip "Sen neyi istiyorsun böyle öldürme mi? Kameranı aç. Ne oldu vicdanın mı sızladı? Sahile götürüp boğacağım." dedi.

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #2

    "Taksim'de sallandıracaksın"

    Bu sözler karşısında çok sinirlenen Müge Anlı, "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın. Videoyu izlediğimde göğsüme sanki bir şey oturdu." ifadelerini kullandı.

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #3

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #4

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #5

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #6

    Canlı yayında baba dehşeti: Öz evlatlarını öldürmekle tehdit etti #7


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