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    Canlı yayında cemevi tartışması

    Canlı yayında cemevi tartışması

    tv100 ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Şaban Sevinç'in "Cemevlerini niye ibadethane olarak kabul etmiyorsunuz" ifadelerine AK Partili vekil Ali Turan'dan tepki geldi.
    • 22.10.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 23:47
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısıyla başlayan tartışmalar sürüyor..

    tv100 ekranlarında yayınlanan Gündeme Dair programı konukları gazeteci Şaban Sevinç ile AK Partili Ali Turan arasında gergin anlar yaşandı.

    AK Parti'nin başörtü üzerinden siyasi istismar yaptığını belirten Şaban Sevinç'e AK Partili Bülent Turan'dan tepki geldi.

    Turan, "Kimin dini siyasi istismar aracı yaptığı ortada işte. hem karşı çıkacaksın hem de diyeceksin ben başörtü yasasını değiştirmek istiyorum" dedi.

    "Cemevlerini niye ibadethane olarak kabul etmiyorsunuz"

    Bunun üzerine konuşan Sevinç  "İnsan haklarına ve inanç özgürlüğüne saygılısınız madem, neden peki 20 milyona yakın Alevi vatandaşın ibadethanesini cemevini kabul etmiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

    "Türkiye'de AK Parti'nin haricinde kimse Alevilerle ilgili bir çalıştay yapmadı"

    Turan ise şu yanıtı verdi: "Türkiye'de AK Parti'nin haricinde bugüne kadar Alevilerle ilgili ne bir çalıştay, ne bir toplantı yapılmış. Şaban bey istismar ediyorsunuz. AK Parti iktidarında 307 tane sivil toplum yani Alevi vatandaşlarımızın cemevleri başkanlarıyla, dedelerle, sivil toplum örgütleriyle 307 kişiyle görüşüldü"

    Canlı yayında cemevi tartışması VİDEO

    Canlı yayında cemevi tartışması #1


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