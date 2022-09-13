Canlı yayında gazeteci Fuat Uğur ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya arasında Tunç Soyer-Doğu Perinçek tartışması yaşandı.

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programının konuğu gazeteci Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Fuat Uğur ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya oldu.

Programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma masaya yatırıldı.

Stüdyoda tansiyon yükseldi

Saadet Partili Kaya, Doğu Perinçek'in geçtiğimiz hafta Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki göstermeyenlerin Tunç Soyer'in sözleri karşısında yüksek perdeden tepki gösterilmesini ikiyüzlülük olarak değerlendirmesi üzerine canlı yayında Hacı Yakışıklı ile tartışma yaşadı.

Kaya ile Yakışıklı arasındaki tartışmalara Fuat Uğur da dahil oldu.

Uğur, Kaya'nın konuşmaları çarpıttığını iddia etti.

Canlı yayında hararetli 'Tunç Soyer' tartışması VİDEO



"Samimiyetsizlik paçalarınızda akıyor"

Kaya'nın cevabı ise çok sert oldu.

Kaya, "AK Parti siyaseti yamanıza gerek yok, gazeteciliğinizi yapın. Bırakın siyaeti siyasetçiler yapsın. AK Parti'den daha çok AK Partililik yapıyorsunuz. Siz politikanın daniskasını yapmaya çalışıyorsunuz ama beceremiyorsunuz. Samimiyetsizlik paçalarınızda akıyor Fuat Bey. Siz gazetecilik değil tetikçilik yapıyorsunuz." dedi.

Uğur ise Kaya'nın bu sözlerine çok sinirlendi.

O anlarda sunucu Hayır araya girdi ve ikiliyi sakinleştirmek için reklam arası istedi.