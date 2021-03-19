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    Canlı yayında HDP kavgası

    Canlı yayında HDP kavgası

    HDP'nin kapatılma kararı konusunda görüş ayrılığı yaşayan Bedri Baykam ile Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu canlı yayında kavga etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 22:06
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    Habertürk'te Hülya Hökenek moderatörlüğünde yapılan Enine Boyuna programının konuklarından Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Bedri Baykam ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu arasında tartışma yaşandı.

    HDP KAVGASI

    HDP'nin kapatılması davası üzerine konuşulan programda Yaşar Hacısalihoğlu, Bedri Baykam'ın görüşünü eleştirdi.

    Hacısalihoğlu'nun  "Bir aydına düşen görev, kendi özgür ülkesinin kendisini merkeze alarak bu HDP denilen parti niye terör örgütünden kopmuyor diye sorgulayandır ya" demesi üzerine başlayan tartışmanın ortasında kalan sunucu ise zor anlar yaşadı.

    Habertürk canlı yayınında HDP kavgası

    Canlı yayında HDP kavgası #1

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