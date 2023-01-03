24 TV canlı yayınında konuşan siyaset bilimci Tacettin Kutay, "Ayasofya'yı açabilecek kadar muktedir olduğun zaman, Karadeniz'den gaz çıkarabiliyorsun" dedi.

Dünya ekonomik ve küresel krizlerle mücadele ederken, Türkiye her alanda yerli ve milli projeleri için adımlarını bir bir atmaya devam ediyor..

Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere..

Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye mutlu sona çok yakın.

Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise uluslararası fiyatının 1 trilyon dolar olduğu Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi. Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve bu yıl içinde kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

24 TV'de yayınlanan 'Masada Ne Var' programına konuk olan siyaset Bilimci Dr. Tacettin Kutay, Karadeniz'de keşfedilen ve çıkartılan gaz çalışmalarının önemine vurguda bulundu.

"Ayasofya'yı açabilecek kadar muktedir olduğun zaman, Karadeniz'den gaz çıkarabiliyorsun"

"Ayasofya'yı açmak bir çilingir hadisesi olsaydı bir gece yarısı sen, ben açardık zaten" diyen Kutay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir hegemonyal düzenin içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu, Türkiye'ye atfedilmiş vazifeler içinde müsaadesi olan olmayan, ya Taksim'e camii yapmak meselesi 28 Şubat'taki sebeplerden birisiydi. Erdoğan ne dedi: "Ne yaparlarsa yapsınlar", o konuşmasını hatırlıyoruz yani.

Demek ki buradaki hadise bir başka şey. Ayasofya'yı açabilecek kadar muktedir olduğun zaman, Karadeniz'den gaz çıkarabiliyorsun.

Buradaki işin zahiri tarafı şunu söylüyor bize; Ayasofya’yı açabilecek kadar muktedir olduğun anda Gabar Dağı’na çıkıyorsun. Kazma vuramıyordun ki"

Canlı yayında Karadeniz gazı çalışmalarına övgü VİDEO



"Göreceğiz, Filyos'taki gaz dolum tesisinin adını Nazım Gikmet koymazsanız gazı kullanmıyoruz diyecekler"

Ayrıca Kutay, muhalefetin yapılan projeler karşısında verdiği tepkilere de değindi.

Hükümetin yaptığı eserlere koyduğu isimleri sürekli eleştiren muhalefeti işaret eden Kutay, şu ifadeleri kullandı:

Dalga geçiyorlar, şu oluyor bu oluyor. Ama 6 ay sonra göreceğiz Filyos'taki gaz dolum tesisinin adını 'Nazım Hikmet' koyun, koymazsanız o gazı kullanmıyoruz diye başlayacaklar.

Yapmayın, yapmadıkları şeyin adını bizim istediğimiz koyun. Adını Yavuz Sultan Selim koyulduğu için üzerinden geçmeyenler vardı. Görüyorum arada, kaçak yapıyorlar yakalıyorum. "







