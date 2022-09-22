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    Canlı yayında kayınvalidesini taklit etti

    Esra Erol'da programına katılan kadının, öfkeli olduğu kayınvalidesini taklit etmesi sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:18
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    Canlı yayında kayınvalidesini taklit etti

    ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç dakikalar yaşandı.

    Programa katılan Cemile Hanım, görücü usulü evlendiği eşinden 4 yıl sonra boşanmak istedi.

    Eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını anlatan Cemile, Esra Erol'dan yardım istedi.

    "Lanet olsun onunla evlendiğim güne"

    "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne." diyen Cemile, evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını aktarırken, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.

    Bir süre sonra kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile, taklitleriyle viral oldu.

    Kaynanasını taklit etti

    Cemile, Esra Erol'un 'hoşgeldiniz' demesi üzerine 'hoşbuluk' diyen kayınvalidesini taklit etti

    Canlı yayındaki anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, bazı kullanıcılar "Tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumunu yaptı.

    İşte o anlar...

    Canlı yayında kayınvalidesini taklit etti VİDEO

    Canlı yayında kayınvalidesini taklit etti #1


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