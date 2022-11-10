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    Canlı yayında kocasını dövdüğü anları anlattı

    Müge Anlı'nın programına konuk olan Remziye Hanım, parasını alıp kaçan eşini nasıl dövdüğünü anlattı. Remziye Hanım, ""Çivi elimdeydi hep çiviledim, kafa attım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:45
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    Canlı yayında kocasını dövdüğü anları anlattı

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Programa konuk olan Remziye Hanım, 815 bin lirasını çalıp kaçan eşi Esat'a öfke kustu.

    "Eşimi dövdüm"

    Remziye Hanım, canlı yayında kocasını nasıl dövdüğünü anlattı.

    Müge Anlı'nın şaşkına döndüğü anlarda Remziye Hanım, eşine kafa attığını söyledi.

    "Çivi elimdeydi hep çiviledim"

    Remziye Hanım o anları, "Kafa vurdum ona. Ben erkek gibi dövüşürüm, iki defa kafa attım. Sonra çok vurdum, çivi elimdeydi hep çiviledim. Ben yalan demem, hak etti yandı canım. O  da bana vuruyordu." ifadeleriyle anlattı.

    "O beni üzdü üzeceği kadar"

    Müge Anlı'nın "Üzülmedin mi?" sorusunun üzerine ise Remziye Hanım, büyük bir dobralıkla, "Ne üzüleceğim, o beni üzdü üzeceği kadar." dedi.

    Canlı yayında kocasını dövdüğü anları anlattı VİDEO

    Canlı yayında kocasını dövdüğü anları anlattı #1


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