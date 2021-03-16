- Haberler
- Medya Haberleri
- Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası
Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin yerleştirilmesi gereken 6 bölgeyi anlattı.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 22:30
- Güncelleme : 16.03.2021 - 22:44
Habertürk'te Fatih Altaylı moderatörlüğünde yapılan Teke Tek programına emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş konuk oldu.
HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI
Emekli tümgeneral Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin nerelere konuşlanması gerektiğini anlattı. 6 farklı bölgenin üzerinde duran Karataş, şunları söyledi:
"DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZI KORUYABİLMEK ADINA ANAMUR'A KOYABİLİRİZ"
"S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz"
Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası