Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin yerleştirilmesi gereken 6 bölgeyi anlattı.

Habertürk'te Fatih Altaylı moderatörlüğünde yapılan Teke Tek programına emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş konuk oldu.

HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI

Emekli tümgeneral Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin nerelere konuşlanması gerektiğini anlattı. 6 farklı bölgenin üzerinde duran Karataş, şunları söyledi:

"DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZI KORUYABİLMEK ADINA ANAMUR'A KOYABİLİRİZ"

"S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz"

Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası

