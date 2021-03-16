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    Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası

    Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası

    Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin yerleştirilmesi gereken 6 bölgeyi anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 22:30
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 22:44
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    Habertürk'te Fatih Altaylı moderatörlüğünde yapılan Teke Tek programına emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş konuk oldu.

    HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI

    Emekli tümgeneral Karataş, hazırladığı harita üzerinden S-400 füzelerinin nerelere konuşlanması gerektiğini anlattı. 6 farklı bölgenin üzerinde duran Karataş, şunları söyledi:

    "DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZI KORUYABİLMEK ADINA ANAMUR'A KOYABİLİRİZ"

    "S-400'ü Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki haklarımızı koruyabilmek adına Anamur'a koyabiliriz. Ayrıca ABD'yi İncirlik'ten attıktan sonra orada da değerlendirebiliriz"

    Canlı yayında S-400'leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası

    Canlı yayında S-400 leri nerelere konuşlandırmalıyız haritası #1

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