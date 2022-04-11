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    Canlı yayında savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteciyi Die Welt işe aldı

    Rus hükümetine bağlı Perviy Kanal'da 'Savaşa hayır' pankartı açtıktan sonra gözaltına alınıp para cezası verilen Rus editör Marina Ovsyannikova, Die Welt'te işe başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 18:07
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    Canlı yayında savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteciyi Die Welt işe aldı

    24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı tüm dünyada şok etkisi yarattı.

    Bugün 47'nci gününe giren savaşa ilk günden itibaren ülke yönetimlerinden verilen resmi tepkilerin yanında sivil protestolar da geniş kitlelere yayıldı.

    Bu protestoların en dikkat çekenleri ise Rusya topraklarında olanlardı.

    En çarpıcı protestoya ise ülkenin federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da editör olarak çalışan 43 yaşındaki Marina Ovsyannikova imza attı.

    Ovsyannikova, canlı yayında haber sunan spikerin arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.

    Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteci VİDEO

    Alman Die Welt işe aldı

    Dünyanın gündemine oturan Ovsyannikova, bu eyleminin ardından gözaltına alındı ve 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırıldı.

    14 saat gözaltında tutulan gazeteciye, Almanya kucak açtı. Ovsyannikova, Alman gazetesi Die Welt tarafından işe alındı.

    Canlı yayında savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteciyi Die Welt işe aldı #1

    Rusya'dan ayrılmayacak

    Hukuki açıdan tehlikede olmasına rağmen Rusya’da kalmayı tercih eden Ovsyannikova, Die Welt için serbest çalışan bir muhabir olarak iş yapacak.

    Ovsyannikova, Die Welt'in teklifini, bağımsızlık için mücadele eden Ukraynalıları savunan bir haber kurumu olduğu için kabul ettiğini söyledi.

    Canlı yayında savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteciyi Die Welt işe aldı #2

    Canlı yayında savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteciyi Die Welt işe aldı #3


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