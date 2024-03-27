Canlı yayında söyledikleriyle izleyenleri şaşırttı: Ayakta başka yatakta başka... 23 yıllık eşinden boşanmak istediğini söyleyen Ceylan Hanım'ın anlattıkları şaşkına çevirdi. Ceylan Hanım, semazen kocası için 'Ayakta başka yatakta başka' dedi. Zahide Yetiş duyduklarına inanamadı.

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Programa katılan Ceylan Hanım, 23 yıllık evliliğini bitirmek için yayına çıktı.

45 yaşındaki kadın, 62 yaşındaki kocasından kaçıp soluğu Zahide Yetiş'in yanında aldı.

Anlattıklarıyla şaşkına çevirdi

23 yıllık evliliğini bitirmek isteyen Ceylan Hanım, boşanmak için ünlü sunucudan yardım istedi.

Kocasının eski karısını balta sapları ve sopalarla dövdüğünü evlendikten sonra öğrendiğini söyleyen Ceylan Hanım, anlattıklarıyla Zahide Yetiş'i şoke etti.

Eşinin acayip sorunlu biri olduğunu söyleyen Ceylan Hanım çocuklarının yanında hakaretler işittiğini de dile getirdi.

Yemek yaparken bile dayak yiyorum: Adam ayakta başka yatakta başka...

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Ceylan Hanım, çorba pişirdiği için bile dayak yediğini ve eşinin çorbayı başından aşağı döktüğünü anlattı.

Zahide Yetiş ise 'Hiç sana seni sevdiğini filan söyler mi?' diye sordu.

Kadın konuk ise 'Bazı şeyler de denmiyor ya affedersiniz ama adam ayakta başka yatakta başka nasıl desem ya başka başka tür.' dedi.

Gülümseten anlar yaşandı

Zahide Yetiş de 'Çok net anlattın aslında ayakta başka yatakta başka.' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

Canlı yayındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.