Tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında "Suriyeliler gidecek mi, kalacak mı?" tartışması, Barış Yarkadaş ve Murat Özer'i karşı karşıya getirdi, stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Suriyeliler gidecek mi, kalacak mı?" tartışmasında Barış Yarkadaş ve Murat Özer karşı karşıya geldi.

İkilinin karşılıklı atışmaları, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

"ORTADOĞU'NUN SÖZDE ABİSİ OLMAK HEVESİ TÜRKİYE'NİN BAŞINA BU SORUNU GETİRDİ"

Barış Yarkadaş, konuşmasında "Ortadoğu'nun sözde abisi olma hevesi Türkiye'nin başına bu sorunu getirdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"PROVOKATİF KONUŞMA"

Yarkadaş'ın sözlerine karşılık veren Murat Özer, "O kadar yanlış bir konuşma ki, o kadar provokatif konuşma ki.. Provakatif konuşma!" diyerek yanıt verdi.

Canlı yayında Suriyeliler ve Esad kavgası VİDEO

"SİZ KATİLLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ!"

Bunun üzerine sinirlenen Barış Yarkadaş"Sen ama CHP katille iş birliği yaptı diyorsun ben de bunun üzerine kimin hangi katille iş birliği yaptığını söylüyorum" dedi.

Murat Özer ise "Niye Maraş'ta mülteci kampı açılmasına itiraz ettiniz? Niye eylem yaptınız? Niye örgütlerinizi götürdünüz buraya DEAŞ'cı katiller geliyor diye! Siz katillerle iş birliği yapıyorsunuz! Bunun üzerini örtmezsin sen, katillerle iş birliği yapmayı savunamazsın" yanıtını verdi.