Esra Erol'da programına katılan kadın, kızının evli bir adam tarafından kaçırıldığını belirtti. Olay sonrası evli adamın dini nikahlı bir eşi daha ortaya çıkınca stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da da yine nabızlar yükseldi.

Yaşanan olayda, geçen yıl Ayfer isimli kadınla stüdyoda evlenen E.H. ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Evli adama kaçtı

Programa kızının kaybolduğu iddiasıyla çıkan Nergiz E., kızının E.H. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Programa bağlanan genç kız ise kendi isteğiyle E.H. ile birlikte olduğunu söyledi.

Çocuklarını göstermedi

2020 yılının son günlerinde Esra Erol programına katılan Y. ismindeki bir kadın, 15 yaşında evlendiği imam nikahlı eşi E.H.'nin, 2,5 yaşındaki oğullarını kaçırarak kendisine göstermediğini söylemişti.

Mağdur olduğunu söyleyen Y., E.H.'nin kendi öz teyzesinin kızı Ayfer ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten iki çocuklarının olduğunu ifade etmiş, E.H.'den çocuğunu gözyaşları içinde istemişti.

Canlı yayında yasak aşk üçgenini anlatırken bayıldı VİDEO



İmam nikahlı eşi, resmi nikahlı eşine razı oldu

E.H.'nin imamlı nikahlı eşi Y., E.H.'nin Ayfer ile evlenmesine ikna olmuş ve çiftin nikahı 8 Ocak 2021 tarihinde canlı yayında kıyılmıştı. Esra Erol ve ekibi, ikiliye bir ömür boyu mutluluklar dileyip dosyayı kapatmıştı.

Bunun sonrasında geçtiğimiz günlerde kayıp kızı G.E.'yi aramak için programa katılan Nergiz E., kızının E.H. tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Annesini yalanladı

Nergiz E.'nin kızı G.E., canlı yayına bağlanarak, E.H. tarafından kaçırılmadığını ve kendi rızasıyla E.H. ile birlikte olduğunu söyleyip annesini yalanladı.

Genç kızın ifadeleri yasak aşk iddialarını gündeme getirdi.

Canlı yayına bağlandı

E.H. ise Nergiz E. ve karısı Ayfer'in birlik olup kendisini öldürteceğini iddia etti. Ayfer ve Nergiz E., canlı yayına telefonla bağlanan E.H.'ye tepki gösterdi.

"12 sene boyunca dayak yedim"

E.H.'nin resmi nikahlı eşi Ayfer, "Benim 12 senelik bir evliliğim var. 12 sene boyunca şiddet gördüm, dayak yedim. Ben buraya hakkımı aramaya çıktım. Ben adalet, kanun istiyorum. Ben senin gibi bir insanın dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben böyle bir insanın ceza almasını istiyorum. Ben 12 sene boyunca sana çocuklarım için katlandım." ifadelerini kullandı.

Baygınlık geçirdi

Sözlerine daha fazla devam edemeyen kadın, bayılıp yere düştü. Stüdyodaki sağlık ekipleri, kadına müdahale ederek sakinleştirdi.