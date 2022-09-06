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    Cansel Çördük'ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! 'Fazla cesursun'

    Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı itiraf ile gündeme gelen Cansel Çördük'ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
    • 06.09.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:55
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    Cansel Çördük'ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! 'Fazla cesursun'

    Kısmetse Olur isimli programla tanınan Cansel Çördük sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.Cansel Çördük sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Mehmet Ali Erbil hakkında itiraflarda bulundu.

    Cansel Çördük instagramdan yaptığı açıklamada "Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aradı. Beni flört etmek için otele çağırdı. Bu piyasada bu çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp bir hata yapmadım. ifadelerini kullandı.

    Cansel Çördük'ün bu olayla gündeme gelmesinin ardından sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

    Birbirinden cesur pozlarını instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Cansel Çördük'ün pozları gündem oldu.

    İşte Cansel Çördük'ün bazı instagram paylaşımları;

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #1

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #2

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #3

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #4

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #5

    Cansel Çördük ün sosyal medya paylaşımları olay yarattı! Fazla cesursun #6


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