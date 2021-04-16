Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan konuğu Cansu Canan Özgen'in biyografisi..

Sunucu ve yazar Cansu Canan Özgen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor. Seyirciler tarafından Cansu Canan Özgen kimdir? sorusu araştırılıyor.

Televizyon sunucusu ve gazeteci olan Cansu Canan Özgen, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

7 aylık hamile olmasına rağmen sadece 5 kilo alan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta hamilelik sürecinde nasıl beslendiğini anlatacak.

Peki, hakkındaki bilgiler merak edilen Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Cansu Canan Özgen kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte, Cansu Canan Özgen hakkında bilgiler...

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen, anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir.

İTÜ Maden Mühendisliği bölümünden mezun olan Özgen, sunuculuk kariyerine BJK TV'de başlamış ve daha sonra Habertürk'e geçmiştir. Burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında yayımlanan haber kuşaklarında sunuculuk yapan ünlü sunucu, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018 yılında Habertürk TV'den ayrılıp A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen, 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçmiş ve Cuma geceleri yayımlanan "Gündem Dışı" programını sunmuştur.

1 Ağustos 2019 tarihinde A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programının sunuculuğunu yapmıştır.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayımlayan Cansu Canan Özgen, konuşmacı olarak birçok kitap semineri ile fuarda yer almıştır.

Güzel sunucu, 9 Şubat 2020 tarihinde bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmış ve 15 Temmuz 2020 tarihinde evlenmiştir. Ayrıca ikili, bir bebek beklemektedir.

ERDEN ERYÜZ KİMDİR?

1 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen eski basketbol oyuncusu ve antrenör Erden Eryüz, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş, Erdemirspor, Royal Halı Gaziantep ve Gaziantep Basketbol Kulübü takımlarında oyun kurucu olarak oynamıştır. 41 yaşındaki basketbolcunun boyu ise 1.88 cm'dir.

19 yaşında profesyonel olarak basketbola Beşiktaş’ta başlayan Eryüz, 2004-2006 yılları arasında Erdemirspor, 2012-2016 yılları arasında Royal Halı Gaziantep ve son olarak 2016-2018 yılları arasında Gaziantep Basketbol Kulübü takımlarında oynadıktan sonra aktif spor yaşamını noktalamıştır.

2019 yılından itibaren Gaziantep Basketbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü olarak görev yapmaktadır.