Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Asya'yı kim oynayacak? Sadakatsiz dizisinde ayrılık iddiası..

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Asya'yı kim oynayacak? Sadakatsiz dizisinde ayrılık iddiası..

'Sadakatsiz' ile ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Cansu Dere'nin 3 bölüm sonra başrol oynadığı diziye veda edeceği ve yerine Serenay Sarıkaya'nın geleceği konuşuluyor.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde yen gelişmeler yaşanmaya başladı.

Dizide bir anda ortadan kaybolan Melis Sezen'in senaryo gereği kadrodan ayrılacağı konuşulurken seyircileri ters köşe yapacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

CANSU DERE SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyadaki iddialara göre, Cansu Dere sadece 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya gelecek ve başrolde yer alacak.

Twitter'ın gündemine bomba gibi düşen bu iddiaya ise birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak düşüncelerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise 1 Nisan şakası olduğunu öne sürdü.

Konu hakkında yapım şirketinden ve Cansu Dere'den henüz bir açıklama gelmedi.