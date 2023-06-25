Cansu Dere’den cesur görüntüler! Mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı "Kusursuz güzellik" Ünlü oyuncu Cansu Dere, son paylaşımıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı! Tatilin keyfini çıkaran Dere, mavi mayosuyla verdiği pozla adeta kendine hayran bıraktı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu Cansu Dere, oyunculuğunun yanı sıra cesur ve iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Cansu Dere'nin paylaştığı renkli ve eğlenceli fotoğraflar, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, mayolu pozuyla hayranlarını adeta büyüledi. Kullanıcılar kayıtsız kalamadı. Mayolu pozları alev alev yaktı Tatilin keyfini doyasıya çıkaran Cansu Dere, mavi mayosuyla kamera karşısına geçti. Kucağındaki minik dostuyla eğlenceli hallerini yayınladı. Doğal güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu pozlara “Çok güzelsin Cansu”, “Harikasınız”, “Güneşten daha parlak” gibi yorumlar geldi.