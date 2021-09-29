Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter

Oyunculuğuyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Cansu Dere, oynadığı karakterleriyle adeta bütünleşiyor. İşte Cansu Dere deyince aklımıza gelen, yılların silemediği 5 karakter...

Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya'ya hayat veren Cansu Dere, kariyeri boyunca başarılı projelere imza attı.

Seyircilerin sevdiği isimlerden olan Dere, mankenliği bir kenara bırakarak oyunculuk alanında ilerlemeyi seçti.

Henüz 40 yaşındaki oyuncu, oynadığı karakterlerle bütünleşerek adeta onları hafızalara kazıdı. Yıllar geçmesine rağmen "Eyşan" rolüyle hatırlanan Cansu Dere, kariyerinin zirvesini de bu karakterle yaptı.

İşte Cansu Dere'nin adeta üstüne yapışan 5 dizi karakteri...

SILA

15 Eylül 2006 – 19 Eylül 2008 tarihleri arasında yayınlanan dizi 79 bölüm sürmüştü. Töre yüzünden evlendirilen ve her şeye rağmen içindeki aşka engel olamayan Sıla’ya hayat vermişti. Ve çoğu kişi Cansu Dere’yi bu rol ile tanıdı.

EYŞAN - EZEL

28 Eylül 2009 – 20 Haziran 2011 tarihleri arasında yayınlandı ve 71 bölüm sürdü. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştı. Eyşan karakteri ise en sinsi ve en kötü karakter olarak tarihe geçti diyebiliriz.

MARY LOU - YAHŞİ BATI

Unutulmaz Cem Yılmaz filmlerinden olan 2010 yılı yapımı Yahşi Batı’da Cansu Dere de rol almıştı ve Mary Lou karakterini canlandırmıştı.

FİRUZE HATUN - MUHTEŞEM YÜZYIL

4 sezon 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl’da Barbaros Hayreddin Paşa tarafından esir alınarak İstanbul’a getirilen Mihrimah Sultan’ın nedimesi ve gözde cariye olan Firuze karakterine hayat vermişti.

ZEYNEP - ANNE

3 yıl ekranlara ara verdikten sonra 33 bölüm süren Anne dizisiyle ekranlara dönmüştü Cansu Dere. Melek’e koruyucu annelik yapan Zeynep Güneş karakterine hayat vermişti.

NEVRA - ŞAHSİYET

Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Şahsiyet dizisindeki Nevra Komiser'e hayat veren Cansu Dere, performansıyla büyük beğeni topladı.

DOKTOR ASYA - SADAKATSİZ

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinde kocası tarafından aldatılan bir doktora hayat veren Cansu Dere, Asya karakteriyle adeta gönülleri fethetti.