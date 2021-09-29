Euro
10.3155
-0.6%
Dolar
8.8766
0.07%
Altın
493.82
-0.1%
Borsa
1.392
0.6%
Bitcoin
374.074
0.81%
EXEN Coin
19.75
-3.28%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter

    Oyunculuğuyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Cansu Dere, oynadığı karakterleriyle adeta bütünleşiyor. İşte Cansu Dere deyince aklımıza gelen, yılların silemediği 5 karakter...
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter

    Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya'ya hayat veren Cansu Dere, kariyeri boyunca başarılı projelere imza attı.

    Seyircilerin sevdiği isimlerden olan Dere, mankenliği bir kenara bırakarak oyunculuk alanında ilerlemeyi seçti.

    Henüz 40 yaşındaki oyuncu, oynadığı karakterlerle bütünleşerek adeta onları hafızalara kazıdı. Yıllar geçmesine rağmen "Eyşan" rolüyle hatırlanan Cansu Dere, kariyerinin zirvesini de bu karakterle yaptı.

    İşte Cansu Dere'nin adeta üstüne yapışan 5 dizi karakteri...

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #1

    SILA

    15 Eylül 2006 – 19 Eylül 2008 tarihleri arasında yayınlanan dizi 79 bölüm sürmüştü. Töre yüzünden evlendirilen ve her şeye rağmen içindeki aşka engel olamayan Sıla’ya hayat vermişti. Ve çoğu kişi Cansu Dere’yi bu rol ile tanıdı.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #2

    EYŞAN - EZEL

    28 Eylül 2009 – 20 Haziran 2011 tarihleri arasında yayınlandı ve 71 bölüm sürdü. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştı. Eyşan karakteri ise en sinsi ve en kötü karakter olarak tarihe geçti diyebiliriz.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #3

    MARY LOU - YAHŞİ BATI

    Unutulmaz Cem Yılmaz filmlerinden olan 2010 yılı yapımı Yahşi Batı’da Cansu Dere de rol almıştı ve Mary Lou karakterini canlandırmıştı.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #4

    FİRUZE HATUN - MUHTEŞEM YÜZYIL

    4 sezon 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl’da Barbaros Hayreddin Paşa tarafından esir alınarak İstanbul’a getirilen Mihrimah Sultan’ın nedimesi ve gözde cariye olan Firuze karakterine hayat vermişti.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #5

    ZEYNEP - ANNE

    3 yıl ekranlara ara verdikten sonra 33 bölüm süren Anne dizisiyle ekranlara dönmüştü Cansu Dere. Melek’e koruyucu annelik yapan Zeynep Güneş karakterine hayat vermişti.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #6

    NEVRA - ŞAHSİYET

    Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Şahsiyet dizisindeki Nevra Komiser'e hayat veren Cansu Dere, performansıyla büyük beğeni topladı.

    Cansu Dere’nin canlandırdığı 6 efsane karakter #7

    DOKTOR ASYA - SADAKATSİZ

    Sezonun en iddialı yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinde kocası tarafından aldatılan bir doktora hayat veren Cansu Dere, Asya karakteriyle adeta gönülleri fethetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir