Cansu Dere'nin Hayat Bilgisi'ndeki halleri göreni şoke etti! 'Bu güzellik kaçmazmış...'

Cansu Dere'nin Hayat Bilgisi'ndeki halleri göreni şoke etti! 'Bu güzellik kaçmazmış...'

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin yıllar önce Hayat Bilgisi'nde boy gösterdiğini duyanlar ve izleyenler, şoke oldu. Dere'nin güzelliği ise sevenlerinden tam not aldı.

14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel anlamda mankenlik kariyeri başladı.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenliğe ağırlık veren Dere; Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarıyla çalıştı.

Mankenlik kariyeri ile kalmayan ve oyunculuk alanında da kendisini gösteren başarılı isim, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

Cansu Dere sırasıyla; Hayat Bilgisi, Metro Palas, Alacakaranlık, Güz Yangını, Avrupa Yakası, Sıla, Altın Kızlar, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve Sadakatsiz dizilerinde yer aldı.

Ezel ve Sadakatsiz dizileri oyuncunun kariyerinde büyük bir dönüm noktası olurken, mankenliği ise geçen zaman içerisinde bıraktı.

Sayısız ödüle layık görülen güzel oyuncu, Hayat Bilgisi dizisinde yer aldığı zamanlarla gündem oldu.

Konuk oyuncu olarak oldukça kısa bir süre Hayat Bilgisi'nde gözüken Cansu Dere'nin güzelliği olay oldu.

Cansu Dere'nin Hayat Bilgisi çıkarması

Hayat Bilgisi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Cansu Dere, güzelliği dikkati çekti.

Arif karakterini canlandıran Ümit Erdim ile kısa bir sahnesi olan Dere, genç bir muhabire hayat verdi.

Kısa süre dizide gözüken Dere'nin Hayat Bilgisi'nde yer aldığını bilmeyenler ise şoke oldu. Youtube üzerinden Dere'nin olduğu bölüme hem beğeni hem de sayısız yorum geldi.