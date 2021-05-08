Çarkıfelek ekranlara geri mi dönüyor? Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi

Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Çarkıfelek ekranlara geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, yıllardır mücadele verdiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmiş ve aylarca hastanede tedavi altında tutulmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde ''Gelecek sezon ekranlara döneceğim.'' sözleriyle hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Dün sosyal medya hesabı üzerinden Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşan Mehmet Ali Erbil, paylaşımının altına "Hayırlı Cumalar" notunu düştü.

Bunun üzerine Erbil'in hayranları ve programın müdavimleri, ''Çarkıfelek ekranlara geri mi dönüyor, ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Çarkıfelek ekranlara geri mi dönüyor? İşte Çarkıfelek'in tarihi...

ÇARKIFELEK EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yılların eskitemediği yarışmalardan biri olan Çarkıfelek programı, televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kaçış sendromu hastalığıyla gündemde olan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Farklı formatlarda program teklifi alan Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile özdeşleştiği için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e açıklamalarda bulunan Erbil, "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, bende onları çok özledim." ifadelerini kullandı.