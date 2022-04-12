Çarkıfelek yarışmasıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan şovmen Mehmet Ali Erbil, çalışmalara başladı. Peki Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile adeta özdeşleşen yarışma programı Çarkıfelek, geri dönüyor.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Erbil, ekranlara dönüş kararı aldı.

Kolları sıvayan şovmen, programın yeniden başlayacağına dair açıklama yaptı.

İlk kez 1997 yılında sunmaya başladığı yarışmayla fenomen olan Erbil, yeni sezona hazırlanıyor.

Eğlendiren, hediyeler kazandıran, komik anlara sahne olan Çarkıfelek, ne zaman başlayacak merak konusu oldu.

Peki 2022 Çarkıfelek hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

65 yaşındaki sanatçı, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

Ünlü şovmen, "Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınızla özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın başlama tarihi, kanalı ve saati henüz netleşmedi.