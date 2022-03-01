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- 'Çarkıfelek'in hostes kızıydı! Zeynep Ece Akengin de o kervana katıldı
'Çarkıfelek'in hostes kızıydı! Zeynep Ece Akengin de o kervana katıldı
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Zeynep Ece Akengin, tv ekranlarından uzaklaştı. Sosyal medyaya yönelen Akengin'in son hali, hatırlayanları şoke etti.
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 18:01
- Güncelleme : 01.03.2022 - 18:04
2015 yılında şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Ece Akengin, yarışmanın dikkat çeken hosteslerinden biri oldu.
Aynı zamanda Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğu iddia edilen Zeynep Ece Akengin, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi.
1993 doğumlu Zeynep Ece Akengin, sunuculuğu bıraktığını ve dijital içerik üreticiliği yaptığını açıkladı.
INFLUENCER OLDU
Ece Akengin, işlerini sosyal medyadan yürütürken hayatını da anbean takipçileriyle paylaşıyor.
240 bin civarında takipçisi olan Akengin, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Öte yandan Akengin'in eski halini hatırlayanlar, estetik yaptırdığını da gözden kaçırmadı.
İşte Zeynep Ece Akengin'in Instagram fotoğraflarından bazıları...